Il Milan potrà investire sul mercato senza cedere i suoi gioielli | 100 milioni tra riscatti e incassi Champions

Il Milan verso la prossima finestra di mercato estiva potrà investire senza cedere pezzi importanti della sua rosa. Il bilancio del club è in attivo e sul mercato potrà investire dai 90 ai 100 milioni di euro come riferisce il Corriere dello Sport. La cifra deriva certamente dalla qualificazione alla prossima Champions League ovvero 50 milioni di euro, più il secondo posto in campionato che ha fruttato circa 17 milioni di euro.

Milan, 100 milioni per rinforzarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato

Dai riscatti dalle cessioni arriveranno altri soldi, come quelli di De Ketelaere che ha disputato una stagione strepitosa con l’Atalanta, e i bergamaschi sono pronti a riscattarlo per 23 milioni di euro. Ma non solo, il Milan incasserà anche dai riscatti di altri giocatori che ha prestato la scorsa estate come Messias, Saelemaekers, e Krunic. Inoltre non peseranno più a bilancio gli ingaggi di Giroud, Kjaer, Caldara e Mirante, ed ecco fatto che si arriva alla cifra di circa 100 milioni pronti per essere rinvestiti per rinforzare la rosa.