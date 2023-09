Inter, domani il derby della verità | Sanchez è tornato, novità anche per de Vrij e Cuadrado

Mancano ormai meno di 48 ore al tanto atteso derby di Milano, e da entrambe le sponde della capitale lombarda cresce l’attenzione circa le condizioni fisiche dei calciatori rientranti dalle rispettive nazionali.

Recuperato Sanchez, Cuadrado invece…

Hanno destato preoccupazione in casa Inter le condizioni di Alexis Sanchez dopo la partita con l’Uruguay, ma come testimoniato dai 90 minuti disputati dal cileno nell’ultima sfida contro la Colombia, l’ex Marsiglia è pienamente tornato in forma; tuttavia non si è potuto allenare oggi con il club meneghino a causa di problemi logistici: dunque si riaggregherà al gruppo domani mattina per svolgere la seduta di rifinitura ad Appiano Gentile.

Più complicata la situazione legata a Juan Cuadrado, che è alle prese con una tendinite che lo ha tenuto fermo nell’ultimo incontro della Nazionale Colombiana finito in parità contro il Cile del Nino Maravilla.

Recuperato a pieno anche Francesco Acerbi che non aveva giocato le prime tre partite di campionato e le amichevoli estive, ma Simone Inzaghi deciderà probabilmente di affidare la difesa a Stefan De Vrij, reduce da un ottimo inizio di stagione.