Inter imprendibile o campionato ancora vivo?

Sembra tutto chiuso e già deciso. Il ko casalingo del Milan, secondo molti, potrebbe aver definitivamente archiviato la lotta scudetto in Serie A. L’Inter ha ormai dieci punti di vantaggio sui rossoneri. E soprattutto, quantomeno in campionato, pare davvero viaggiare a vele spiegate e senza particolari patemi e problemi. Ma che cosa può tenere aperta la questione tricolore quest’anno? Non resta che provare a trovare una risposta.

Per ora si può sicuramente parlare di vero e proprio dominio interista. La squadra di Chivu infatti ha vinto 21 delle 26 partite disputate in questo campionato, vantando la miglior serie di vittorie consecutive della stagione (sette match) e il miglior attacco. Dunque numeri e statistiche si colorano a dir poco di nerazzurro. C’è grande delusione in casa Milan per il passo falso del Milan. L’undici di Allegri, nonostante una striscia di imbattibilità record di 24 partite stagionali, ha perso terreno prezioso con i troppi pareggi, ben nove. Ed ecco che il ko contro il Parma è stata la vera e propria goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se Allegri però dovesse riuscisre a trasformare la delusione post-Parma in cinismo, Modric e compagni potrebbero quantomeno riuscire a mantenere alta l’attenzione. Poco da dire, se si parla di primato, sul Napoli, che è invece ormai uscito dalla corsa per la vetta, essendo stato agganciato anche della Roma. Gli infortuni hanno pensato e non poco nell’annata della squadra di Antonio Conte.

A riaprire la classifica può essere solo e soltanto il calendario. Le prossime settimane saranno decisive per testare la tenuta della capolista, andata in fuga dopo la vittoria contro il Lecce. L’Inter affronterà una serie di impegni ad alta intensità nel mese di marzo, tra cui spiccano il derby e le sfide contro Atalanta e Roma. L’eliminazione in Champions League potrebbe anche avere un effetto negativo sull’entusiasmo, ma anche dare il vantaggio di concentrarsi solo e soltanto su un impegno a settimana. Quindi si può dire che avere quella che viene definita la settimana tipo per preparare le partite di campionato potrebbe permettere a mister Chivu di ruotare meno e mantenere altissima l’intensità.

“Tutti i bookmaker ovviamente vedono la squadra di Chivu favorita, con una quota media che si aggira ormai intorno all’1,20. Ben lontano il Milan, la cui rimonta scudetto è dato attorno al 6,00. Molto più lontane, proprio come in classifica, tutte le altre, a partire da Napoli, Roma e Juventus, che probabilmente non sono mai realmente state in corsa”, ci spiega Paolo Gomez, esperto in pronostici della Serie A e una delle firme de IlVeroGladiatore. “Il divario nelle quote riflette soprattutto la solidità dell’Inter. Perché la corsa si riapra, non basta un passo falso della capolista: serve una striscia quasi perfetta da parte di chi insegue. Si può chiudere dicendo che tutto è nelle mani dell’Inter. E non potrebbe essere altrimenti”.