El Taty Castellanos eletto miglior giocatore nella sfida fra Lazio–Atalanta. Partita sontuosa del numero diciannove biancoceleste chiamato a sostituire un acciaccato Ciro Immobile.

Lazio, che partita di Castellanos

Alla Lazio manca Ciro Immobile e ci pensa Valentin Castellanos, il giocatore argentino si è preso tutto il merito per la vittoria contro l’Atalanta. Prestazione di alto livello sia per il gol del doppio vantaggio iniziale, sia per l’assist per il 3-2 finale di Vecino. Ciò che risalta subito agli occhi, però è stata la capacità tecnica e fisica dimostrata, protezione palla, sponde, falli subiti, un’insieme di azioni che lo hanno portato a ricevere il premio come player of the match. Il bomber argentino promette bene e fa ben sperare i tifosi biancocelesti, in attesa del ritorno del miglior Ciro Immobile.