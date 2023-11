Domani 7 Novembre ore 21.00 si disputerà la sfida di Champions League, Lazio-Feyenoord. Oggi ci sono state le conferenze stampa e il mister Maurizio Sarri, ha cercato di caricare l’ambiente al massimo, visto il trattamento riservatogli a Rotterdam.

Sarri, vuole alzare l’asticella

Come riporta “Lalaziosiamonoi” Sarri chiede una reazione, sia dentro che fuori dal campo, dopo la brutta prestazione di Bologna. Prima parla del Feyenoord: “ Loro hanno fatto una striscia di 20 partite senza sconfitte. Quest’anno sono an0che più forti, basiamoci sulla partita recente. Sono al limite del fallo sistematico, sono preoccupato del fatto che dovremo muovere palla molto velocemente.” Poi azzera le critiche: ““Non mi importa delle critiche. Ci sono un sacco di voci sul fatto che a fine anno vorrei andar via, ma io ho sempre detto il contrario. Io voglio rimanere qui a lungo e chiudere la carriera.” E infine fa la richiesta al popolo biancoceleste: ““Quanti sono sono, spero facciano l’inferno”. Terminando con la conferma del suo amore per Kamada e la sua volontà di ritrovare il miglior Ciro Immobile