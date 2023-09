Milan, Krunic mette nei guai Pioli: problema al flessore per il centrocampista

Uscito per un fastidio muscolare nel secondo tempo di Milan-Hellas Verona (1-0), il centrocampista Rade Krunic ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Il bosniaco, secondo quanto raccolto da TMW, dovrà effettuare un esame strumentale nella giornata di lunedì per valutare l’entità dell’infortunio.

Milan, le parole di Pioli riguardo a Krunic

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla dell’infortunio di Krunic a Dazn: “Krunic purtroppo ha accusato un problema muscolare. Non so per quanto starà fuori ma abbiamo due diverse soluzioni in quel ruolo, ovvero Reijnders e Adli. Giocheremo mercoledì, sabato, martedì, sabato… Avremo bisogno di tutti e tutti avranno le loro opportunità”.