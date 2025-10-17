La sosta Nazionali per le qualificazioni ai mondiali, è terminata e Gianpiero Gasperini ha avuto modo di riabbracciare tutti i giallorossi di ritorno dalle rispettive squadre. I primi ad riaggregarsi al gruppo della Roma sono stati Ziolkowski e Tsimikas, poi la è stata la volta di Celik dalla Bulgaria. Poi si sono aggregati Konè, Dovbyk ed infine Ndicka, Cristante, Pisilli.El Aynaoui, Ferguson e Mancini.

Roma, continua la preparazione per il big match contro l’Inter

Numeroso il gruppo lontano da Trigoria per giocare con le rispettive nazionali. Gasperini ha lavorato con i giocatori a disposizione per preparare la grande sfida di sabato all’Olimpico contro l’Inter. Anche se sono quasi tutti a disposizione, molti sono ancora stanchi dalle fatiche della sosta. Chi invece desta preoccupazione in casa giallorossa è Angelino che non si allena da ormai dieci giorni a causa di una bronchite asmatica e anche ieri ha svolto un lavoro specifico in palestra. La sua presenza sabato contro l’Inter è in forte dubbio. Per questo si pensa che Gasperini punterà sul greco Tsimikas.

Contro l’Inter nuova chance per Dovbyk al quale serve una vera e propria scossa d’adrenalina per carburare e accendere la sua seconda stagione con la maglia della Roma. L’attaccante, che ha spento 28 candeline, dovrà approfittare della chance della Roma se vuole dare luce alla propria carriera. Gasperini e lo staff giallorosso stanno facendo un gran lavoro con lui, per rilanciarlo e soprattutto per dargli fiducia. Lo staff di Gasperini sta puntando molto sull’aspetto atletico per restituirgli brillantezza e rapidità nei movimenti. L’obiettivo è renderlo più dinamico, facendo un lavoro non solo fisico ma anche mentale.