Roma, la vittoria contro i Rangers segna un record e una risalita importante in classifica

La Roma, dopo le prime due sconfitte consecutive in Europa League (contro Lille e Viktoria Plzen), sembra aver ritrovato il giusto equilibrio e si rialza. I giallorossi hanno iniziato a spingere e a correre nel percorso di Europa League e, con la vittoria di ieri la classifica inizia a sorridere. Non solo, con la vittoria di ieri per la Roma è record.

Roma, contro i Rangers nuovo record: i giallorossi riprendono anche quota in classifica

Il match in Scozia di ieri sera si è rivelato da record, con i gol di Soulé e Pellegrini, i capitolini stabiliscono il record per il maggior numero di partite vinte nella storia della Coppa UEFA/Europa League (tutti i turni, qualificazioni incluse). Il totale attuale è di 99, ma si spera di raggiungere quota 100 nel prossimo match quelli in programma contro i danesi del Midtjylland.

Con la vittoria di ieri la formazione guidata da Gasperini si è portata in 18esima posizione in classifica. I giallorossi sono solo a 2 punti dalla zona playoff. L’obiettivo attuale è quello di portasi all’ottavo posto per rientrare alla fase successiva, ovvero il limite per accedere direttamente agli ottavi. Non è un obiettivo impossibile, mancano ancora quattro partite da giocare e la Roma, con la sua crescita costante, può riuscire nell’obiettivo.