Lorenzo Pellegrini era vicino all’addio, la sua condizione non era delle migliori, ma il giocatore capitolino ha invertito la rotta e, sotto la gestione di Gasperini, ha avuta una grande crescita. Il contratto del giocatore con la Roma è in scadenza e il Napoli, con Antonio Conte, stanno facendo pressing per portarlo in Azzurro.

Roma, si pensa al rinnovo di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini in questa prima parte della nuova stagione ha spazzato i malumori e le critiche che ormai lo accompagnavano da diverso tempo. In pochi mesi è passato da stare vicino all’addio al possibile rinnovo in arrivo. Adesso il numero 7 sembra un giocatore totalmente rigenerato e il rinnovo di contratto è vicino.

Pellegrini è tornato il giocatore di sempre ed è tornato anche ad essere ricercato sul mercato. Non è un caso che il nome dell’ex capitano sia tornato imponente sul mercato. Il Napoli con Antonio Conte in panchina ha riallacciato i contatti per sondare una possibile trattativa e di avviare l’affare già a gennaio. Non sarà facile, ma l’operazione resta complicata, anche perché in capitale si pensa ad un rinnovo. Il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare Roma, il suo sogno è di restare lì, ma tutto dipende anche dalla società. C’è anche un altro motivo che vede complicato il passaggio al Napoli: la Roma non ha alcuna intenzione di indebolirsi a gennaio.