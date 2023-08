Roma, senti Paredes: “Qui per vincere. Mourinho grande allenatore”

Leandro Paredes ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove mostra grande voglia di iniziare questa seconda esperienza in maglia giallorossa. Queste le sue parole: “Avere un allenatore come Mourinho è una grandissima cosa per tutto quelle che rappresenta nel calcio, per la mentalità vincente che ha. Con Dybala ci conosciamo da tanto e siamo amici. Abbiamo avuto la fortuna di aver vinto insieme e speriamo di vincere anche qua”. Sono pronto per giocare”.

Paredes convocato per la Salernitana

Il centrocampista argentino prenderà parte alla sfida dell’Olimpico contro la Salernitana figurando tra le convocazioni. Difficilmente partirà dal 1′ ma uno spezzone di partita Mourinho glielo potrebbe concedere.