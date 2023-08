Buona la prima per il Milan: Giroud e Pulisic stendono il Bologna

Inizia la stagione del Milan che come primo avversario affronta il Bologna di Thiago Motta. Un avversario difficile, visto lo scorso anno, ma il Milan è del tutto rivoluzionato e tenterà subito di partire forte, al punto di impostare subito il match a proprio favore. Infatti, i rossoneri, trovano il gol del vantaggio dopo soli 11 minuti con il solito Olivier Giroud, che viene servito al bacio da Reijnders, ed al francese non resta che spingerla in porta. Il Diavolo, però, non ha intenzione di fermarsi e continua l’avanzata offensiva fino a trovare il secondo gol con il neo acquisto Pulisic, grazie ad un potentissimo tiro su cui Skorupski non può fare nulla. Nella ripresa la trama non cambia, i rossoneri, tengono il pallone e lo gestiscono nel migliore dei modi, mentre il rossoblù cercano di aumentare il pressing per tentare di recuperare la partita. Tante le occasioni creata da entrambe le parti ma il risultato rimane invariato, garantendo i primi tre punti al Milan di Pioli.

Bologna-Milan, tabellino e risultato (0-2)

Reti: all’11’ Giroud, al 21′ Pulisic

Ammonizioni: Aebischer, Krunic, T.Hernandez, Zirkzee

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannīs (dal 41′ st Caorazza); Aebischer, Domínguez (dal 27′ st El Azzouzi); Ndoye, Ferguson (dal 41′ st Urbanski), Moro (dal 1′ st Orsolini); Zirkzee (dal 41′ st van Hooijdonk). A disposizione.: Bagnolini, Ravaglia; Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa; Fabbian, Urbanski; van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 27′ st Kalulu), Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek ( dal 27′ st Chukwueze) , Krunić, Reijnders; Pulisic (dal 27′ st, Giroud, (dal 27′ st Okafor9 Leão. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kalulu, Kjær; Adli, Pobega, Romero, Zeroli; , Colombo, Okafor. Allenatore:: Pioli.