Cabal risponde a Sulemana: allo Stadium finisce 1-1

L’ Allianz Stadium di Torino fa da splendida cornice alla sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 5ª giornata di Serie A. L’ armata di Tudor vuole riscattare la prova opaca di Verona, condizionata senz’altro dalle fatiche di Coppa. Prima del pareggio sul campo dell’Hellas, i bianconeri si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di stagione con tre vittorie in altrettante gare, tra cui spicca il rocambolesco quanto spettacolare derby d’Italia. L’era Juric a Bergamo, invece, è iniziata tra alti e bassi. I nerazzurri hanno raccolto due vittorie e due pareggi nelle prime giornate di campionato, mentre in Champions League è arrivata una brutta battuta d’arresto con la pesante sconfitta per 4-0 contro il PSG. Nell’ultimo turno di Serie A, però, la Dea ha ritrovato fiducia superando il Torino con un convincente 3-0.

Juventus-Atalanta, bella Dea allo Stadium. Cabal evita il ko

La Juventus approccia la gara con personalità, tenendo il pallino del gioco e costringendo l’Atalanta a difendersi bassa. Nei primi venti minuti i bianconeri manovrano con continuità, creando superiorità e andando vicinissimi al vantaggio con il palo colpito da Kalulu. La Dea fatica a ripartire ma resta compatta, attendendo l’episodio favorevole che si materializza proprio allo scadere del primo tempo: un errore del giovane Adzic apre la strada a Sulemana, tra i più brillanti dei suoi, che fulmina Di Gregorio con un diagonale potente e preciso. Si va a riposo sul parziale di 0-1. La ripresa segue lo stesso canovaccio del primo tempo, con i bianconeri che tengono alto il baricentro e provano continuamente a punire la retroguardia atalantina, brava però a disputare una gara ordinata. Al 78′ i bianconeri rialzano la testa e rimettono la sfida in parità grazie al neo entrato Cabal che su sviluppi da corner firma il gol del pareggio. Momento horror per gli ospiti che due minuti dopo si ritrovano in 10 a causa di un doppio giallo rimediato da De Roon. Nonostante la superiorità numerica, il forcing della Juventus non produce gli effetti sperati e la partita si chiude sull’1-1. Un buon pareggio esterno per l’Atalanta, mentre Tudor evita così il primo ko stagionale dei bianconeri.

Juventus-Atalanta, il tabellino

1-1

Reti: 45′ Sulemana (A); 78′ Cabal (J).

Ammoniti: 32′ De Roon (A); 87′ Zappacosta (A).

Espulsi: 80′ De Roon (A).

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti(63′ Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram(57′ McKennie), Adzic(57′ Vlahovic), Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, Openda(63′ Zeghrova). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Cabal, Joao Mario, Kostic, Locatelli, Mckennie, Zhegrova, David, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic(76′ Musag), Sulemana(61′ De Ketelaere) ; Krstovic(82′ Brescianini). A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Bernasconi, Musah, Ederson, Brescianini, Maldini, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Ivan Juric