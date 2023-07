Calciomercato Inter, un altro centrocampista alla corte di Inzaghi ?

L’Inter è scatenata. Non si ferma. Forse mossa dalla voglia di ripetere la stagione conclusa e dalla consapevolezza nei propri mezzi, il club milanese continua senza sosta la sua politica di rafforzamento della rosa. Mister Inzaghi d’altronde ha detto la sua in merito agli acquisti da fare. Da “aziendalista” che fa il suo è passato ad essere il protagonista che vuole conferme per proseguire sulla panchina interista. Ed una di queste conferme è appunto una rosa molto competitiva. Così dopo aver chiuso la questione Frattesi, adesso si lavora sodo per portare un altro centrocampista alla sua corte, vale a dire Samardzic.

Calciomercato Inter, intercambiabilità di alto livello

Samardzic, classe 2002 è un autentico gioiello di casa Udinese. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di molti club. L’Inter però resta ancora la prima delle possibilità alle quali il serbo potrà dire si. Lo stesso Ausilio ha affermato che prenderà un altro centrocampista di livello per completare il reparto. L’idea è quella di avere un pacchetto di 6 calciatori interscambiabili tra di loro senza però andarne a diminuire la qualità. Per rendere ciò fattibile però, c’è la necessità che l’Udinese accetti il prestito con semplice diritto di riscatto e non con l’obbligo, e che la valutazione del cartellino non superi i 20 milioni. Insomma una serie di condizioni che dovranno obbligatoriamente soddisfare le pretese di ambedue le società.