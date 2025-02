Il Toro beffa il Milan. Rossoneri battuti 2-1

Lo stadio Grande Torino fa da splendida cornice alla sfida tra Torino e Milan. I granata puntano ad interrompere la serie negativa di tre gare senza vittorie (due pareggi e una sconfitta) che li ha relegati al dodicesimo posto in classifica, a due punti dal Genoa. La formazione di Paolo Vanoli non ottiene i tre punti dal 24 febbraio, quando superò il Cagliari per 2-0. Il diavolo, invece, deve reagire dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League, maturata contro il Feyenoord. Il pareggio per 1-1 a San Siro non è bastato a ribaltare l’1-0 dell’andata. La squadra di Sergio Conceicao vuole approfittare dei punti persi da Lazio e Bologna, con cui giocherà il recupero giovedì, per ridurre il distacco di sei lunghezze dal quarto posto.

Torino – Milan, che partita dei granata! Ennesima disfatta rossonera

Inizio aggressivo dei padroni di casa che passano avanti dopo appena 5′: lancio di Pedersen per Sanabria sul quale si avventa Maignan, il francese però, al momento del rinvio colpisce Thiaw, con il pallone che carambola in rete. Il Milan reagisce dopo il pessimo avvio di gara, sfiorando il pareggio con una conclusione di Gimenez neutralizzata da Milinkovic-Savic. L’estremo difensore granata si conferma protagonista al 33′, quando respinge un calcio di rigore di Pulisic, assegnato dall’arbitro Sozza per un fallo di mano di Pedersen. Nel finale di primo tempo è il Torino a rendersi nuovamente pericoloso, con tentativi di Pedersen e Vlasic che trovano un attento Maignan pronto a respingere. Si va a riposo sul parziale di 1-0 per il Toro. Ripresa che vede il Milan alzare i giri del motore e sfornare una serie di occasioni, trovando però un Milinkovic-Savic in stato di grazia. Al 61’, Joao Felix prova a sorprendere il portiere granata con un destro a giro sul secondo palo, ma il numero uno del Torino respinge con sicurezza. Tre minuti dopo, Reijnders sfiora il pareggio su assist di Pulisic: il centrocampista olandese si libera di Maripan e calcia a botta sicura, ma Milinkovic-Savic si supera ancora una volta, deviando il tiro con il piede destro nonostante il contromovimento. La grande spinta offensiva dei rossoneri si concretizza al 74′: corsa di Sottil che serve un pallone basso atto a premiare l’inserimento di Reijnders che con un sinistro perfetto batte l’insuperabile muro granata. Dura appena 2′ il vantaggio del Milan che al 76′ si lascia beffare incredibilmente: punizione battuta velocemente da Sanabria per il neo-entrato Gineitis, il centrocampista incrocia col sinistro e buca Maignan sul secondo palo siglando un incredibile 2-1 granata. Grande vittoria per gli uomini di Vanoli, protagonisti di una prestazione di grande livello. Dall’altra parte sono tante le cose da rivedere in casa Milan, soprattutto se si vuole la qualificazione alla prossima Champions League.

Torino – Milan, il tabellino

2-1

Reti: 5′ Thiaw aut. (M); 74′ Reijnders (M); 76′ Gineitis (T)

Ammoniti: 16′ Musah (M); 27′ Ricci (T);

TORINO (4-2-3-1): Milinković-Savić; Pedersen(70′ Walukiewicz), Maripán, Coco, Biraghi(81′ Dembele); Ricci(70′ Linetty), Casadei(70′ Gineitis); Lazaro, Vlašić, Elmas(58′ Karamoh); Sanabria. A disposizione: Donnarumma, Paleari; Walukiewicz; Dembélé, Gineitis, Linetty, Mullen; Adams, Karamoh, Salama. Allenatore: Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez(88′ Chukwueze), Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah(54′ Abraham), Reijnders; Pulisic, Joao Félix(70′ Sottil), Leao(45′ Fofana); Gimenez(88′ Camarda). A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze, Sottil. Allenatore: Conceição.