Roma, Florent Ghisolfi: “Voglio dimostrare di essere all’altezza della Roma”

Il DS della Roma, Florent Ghisolfi, sta per concludere il suo primo anno come Responsabile dell’Area Tecnica dei giallorossi. Dopo aver sostituito Tiago Pinto nel maggio del 2024, il dirigente francese si è subito ritrovato in una situazione complicata, visto l’avvio non esaltante della squadra in campionato e il triplice cambio di allenatore. Adesso le cose vanno meglio e Ghisolfi vuole dimostrare il suo valore in qualità di dirigente.

Roma, Ghisolfi: “Voglio essere all’altezza, ma se non dovessi farcela andrò via”

Durante un’intervista rilasciata a RMC Sport, emittente francese, Florent Ghisolfi ha analizzato il suo operato in questa annata. Il dirigente avrà il compito di scegliere la nuova guida tecnica della Roma, ma dovrà anche gestire lo scouting, la squadra femminile e il settore giovanile. Il DS ha avuto parole al miele per la società capitolina, augurandosi di poter passare anche dieci anni nel club, ma ha aggiunto: “Se il mio lavoro non sarà all’altezza me ne andrò, ma voglio dimostrare di essere in grado di strutturare il club. Oggi tante cose non si vedono, ma spero che diano presto i frutti“. Ghisolfi, inoltre, ha aggiunto di avere voglia di creare un progetto sostenibile e autonomo che possa continuare anche se le strade tra lui e la Roma dovessero dividersi: intanto, il suo contratto durerà ancora altri due anni e la voglia di lavorare, evidentemente, è tanta.