UFFICIALE – Azmoun è un nuovo giocatore della Roma: ha scelto la 17

La Roma ufficializza l’arrivo di Azmoun attraverso i suoi canali social. L’attaccante iraniano ha scelto la 17 come numero di maglia ed andrà ad infoltire il reparto offensivo, non appena sarà rientrato dall’infortunio. Ecco la nota dei giallorossi.

Azmoun, il comunicato dei giallorossi

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Attaccante classe 1995, nazionale iraniano – ha disputato due Mondiali, nel 2018 e nel 2022 – Sardar Azmoun ha vestito le maglie del Rubin Kazan, del Rostov e dello Zenit, oltre a quella del Bayer Leverkusen. In carriera, con le squadre di club ha segnato 115 gol e servito 48 assist in 316 presenze. In nazionale, ha realizzato 45 reti e offerto 9 passaggi vincenti in 71 gare. Ha vinto 4 Premier League russa, 1 Coppa di Russia e 2 Supercoppa di Russia. Capocannoniere del campionato russo nella stagione 2019-20, è stato votato calciatore dell’anno nel 2021”.