Pellegrini lancia la Roma nel derby, Lazio battuta 1-0

Lo Stadio Olimpico si colora di giallorosso e biancoceleste in occasione del 162° Derby della Capitale, valido per la 4ª giornata di Serie A. Entrambe le compagini hanno bisogno di rialzarsi dopo le sconfitte dell’ultimo turno: gli uomini di Sarri sono stati battuti dal Sassuolo a Reggio Emilia, mentre la Lupa è caduta in casa contro il Torino.

Lazio-Roma, gioia al primo Derby per Gasp. Biancocelesti a testa alta

La prima parte del match è caratterizzata da ritmi non particolarmente elevati e da un equilibrio tattico piuttosto marcato. La Lazio ha provato a prendere l’iniziativa, mostrando maggiore vivacità e cercando di sorprendere la retroguardia avversaria con rapidi ribaltamenti di fronte. Tuttavia, pur dando l’impressione di una squadra più frizzante, i biancocelesti non sono riusciti a trasformare la loro spinta in occasioni realmente pericolose. La Roma, invece, ha interpretato la gara con maggiore prudenza e compattezza, limitandosi a contenere e ad attendere il momento giusto per colpire. Il lampo arriva al 39′: Un’uscita avventata di Tavares in fase di costruzione consente ai giallorossi di recuperare palla: Soulé è lesto ad intuire la giocata e a servire con precisione Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 non si lascia sfuggire l’opportunità e, con un tocco di prima intenzione, trafigge Provedel. Un gol che conferma, ancora una volta, la sua attitudine a risultare determinante nei derby. La ripresa si apre con una Roma più determinata, capace di alzare i ritmi e di imporre subito la propria pressione alla difesa avversaria. L’occasione del possibile raddoppio non tarda ad arrivare: Pellegrini, ancora una volta faro del gioco giallorosso, trova con un passaggio illuminante Angelino, ben inseritosi sul versante mancino. Il terzino calcia di controbalzo con il sinistro, ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete, lasciando solo l’illusione del gol ai tifosi sugli spalti. La Lazio non resta a guardare e al 54′ costruisce la sua occasione più nitida per rimettere in equilibrio il match: un rapido sviluppo dell’azione libera Dia davanti a Svilar: l’attaccante biancoceleste ha sul piede la palla del possibile pareggio, ma al momento della conclusione alza troppo la mira, spedendo il pallone oltre la traversa. Al 76′ la Lazio sfiora ancora il pareggio: Taty Castellanos riceve palla da Gila e calcia a giro dal versante sinistro dell’area, ma il pallone termina di poco sul fondo. A 5′ dalla fine l’intensità nervosa del match cresce: Belahyane viene espulso per un brutto fallo su Kone. Nonostante l’inferiorità numerica, i biancocelesti sfiorano ancora il pari con Cataldi che nel recupero colpisce una clamorosa traversa. Il derby si chiude sul risultato di 1-0, con la prima vittoria di Gasperini in un confronto della Capitale. La Lazio di Sarri, nonostante la sconfitta, esce dall’Olimpico a testa alta.

Lazio-Roma, il tabellino

0-1

Reti: 37′ Pellegrini (R);

Ammoniti: 82′ Ndicka (R); 88′ Gila (L).

Espulsi: 85′ Belahyane (L).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares(46′ Pellegrini), Guendouzi, Rovella(46′ Cataldi), Dele-Bashiru(14′ Belahyane), Pedro(79′ Noslin), Dia(62′ Castellanos), Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Mandas, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Basic, Belahyane, Cataldi, Saná Fernandes, Noslin, Castellanos, Isaksen. Allenatore: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante(81′ El Aynaoui,), Koné, Angeliño(81′ Tsimikas); Soulé(73′ Baldanzi), Pellegrini(73′ Pisilli); Ferguson(65′ Dovbyk). A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Hermoso, Sangarè, Ziolkowski, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.