Una perla di Simeone gela l’Olimpico: Roma battuta 1-0

La splendida cornice dell’Olimpico fa da sfondo alla sfida tra Roma e Torino, valida per la 3ª giornata di Serie A. Ottimo avvio di stagione per gli uomini di Gasperini, coronato da due vittorie di misura in altrettante partite, rispettivamente contro Bologna e Pisa. Solo un punto nelle prime due per il Toro: dopo l’esordio shock culminato nella sconfitta per 5-0 in casa dell’Inter, gli uomini di Baroni hanno conquistato un buon pareggio contro la Fiorentina prima della sosta.

Roma-Torino, prima sconfitta per Gasp. Giallorossi spenti all’Olimpico

La prima parte dell’incontro scivola via senza particolari sussulti, povera di occasioni e di autentiche emozioni. I portieri sono stati chiamati in causa soltanto in rare circostanze: Israel si è distinto con due interventi reattivi, mentre Svilar ha gestito con sicurezza un’uscita su calcio d’angolo. Per il resto, le opportunità da rete sono state pressoché nulle. La Roma ha provato a interpretare la gara con maggiore intraprendenza, cercando di imporre il proprio gioco, ma l’assenza di un centravanti di ruolo si è rivelata sin qui un limite evidente, frenando la concretezza della manovra offensiva giallorossa. Nella ripresa la Roma prova subito a cambiare marcia. Gli ingressi di Ferguson e Baldanzi offrono nuova linfa al reparto offensivo, aumentando ritmo e imprevedibilità nella manovra giallorossa. La squadra padrona di casa alza il baricentro e cerca con continuità la via della rete, ma il Torino risponde con ordine e personalità, alzando progressivamente la propria pressione. Al 58′ arriva l’episodio che spezza l’equilibrio: Simeone brucia Mancini in ripartenza, si appoggia a Ngonge e riceve di nuovo palla al limite: controllo orientato, rientro secco e destro a giro perfetto che si infila all’angolino. Un capolavoro che vale lo 0-1. Gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio con il neo entrato Aboukhlal, che a pochi minuti dal suo ingresso sfiora il colpo del definitivo ko. Svilar, però, si supera con un intervento prodigioso che tiene in vita la Roma. La lupa prova a spingere fino al termine, ma senza riuscire a trovare la via del gol. Per i giallorossi arriva così la prima sconfitta della gestione Gasperini, mentre il Torino festeggia la prima vittoria dell’era Baroni.

Roma-Torino, il tabellino

0-1

Reti: 59′ Simeone (T).

Ammonti: 31′ Asllani (T); 35′ Ismajli (T); 52′ Wesley (R); 77′ Angelino (R); 81′ Aboukhlal (T).

Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso(79′ Celik), Mancini, Ndicka; Wesley, Aynaoui (46′ Ferguson), Cristante(65′ Pisilli), Koné, Angelino(79′ El Shaarawy); Soulé, Dybala(46′ Baldanzi), A disposizione: Llach, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyc, Ferguson, Tsmikas, Celik, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, Shaarawy. Allenatore: Gasperini.

Torino (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani(80′ Tameze), Casadei(64′ Ilic), Biraghi; Ngonge(64′ Aboukhlal), Simeone(64′ Adams), Vlasic(84′ Anjorin). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.