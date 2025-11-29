Yildiz show! doppietta e rimonta: La Juve piega il Cagliari 2-1.

L’ Allianz Stadium fa da sfondo alla sfida tra Juventus e Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a ritrovare i tre punti in campionato dopo i due pareggi consecutivi. In Champions la formazione guidata da Spalletti ha ritrovato slancio grazie al successo contro il Bodo Glimt, mentre in Serie A la vittoria manca dalla trasferta di Cremona dello scorso 1º novembre, data che ha coinciso anche con l’esordio in panchina dell’ex allenatore del Napoli. I sardi arrivano invece dal pirotecnico pareggio casalingo contro il Genoa: una gara spettacolare ma che non risolve le difficoltà di una squadra che questa sera affronta una trasferta tutt’altro che agevole. La formazione di Pisacane non conquista i tre punti dal 19 settembre e, nelle ultime otto giornate, ha raccolto soltanto quattro punti, frutto di quattro pareggi e altrettante sconfitte.

Juventus-Cagliari, succede tutto nel primo tempo: Esposito illude, Yildiz illumina

Nel primo tempo è la Vecchia Signora a fare la partita, ma è il Cagliari a passare in vantaggio con Esposito, che riceve palla da un super Palestra e insacca alle spalle di Perin. Risposta immediata dei bianconeri con Yildiz, che sfrutta un rimpallo su un tiro di Thuram e, con una gran staffilata, sigla il gol del pari. Brutta tegola per Spalletti, che al 31′ è costretto a rinunciare a Dusan Vlahovic. Il serbo, dopo aver calciato, ha avvertito un forte dolore all’adduttore della coscia sinistra ed è uscito in lacrime, lasciando il posto a Jonathan David. Nel finale il fuoriclasse turco sfrutta un’ottima azione avviata da un colpo di tacco d’alta scuola di McKennie, servito poi da Kalulu: porta palla sul sinistro, incrocia e firma la sua personale doppietta che completa il sorpasso Juve. Si va a riposo sul parziale di 2-1. Nella ripresa il Cagliari prova a fare la sua partita e a rimetterla in piedi, ma la Juve fa scudo e spegne sul nascere qualsiasi iniziativa rossoblù. I bianconeri ripartono diverse volte, soprattutto grazie a un Conceicao in stato di grazia, senza però trovare la stoccata decisiva del 3-1. Vittoria pesantissima per la Juventus, che dà seguito all’ottima trasferta di Glimt e rilancia le sue carte in ottica Champions e, chissà, scudetto.

Juventus-Cagliari, il tabellino

2-1

Reti: 26′ S. Esposito (C); 27′ 45+1′ Yildiz (J);

Ammoniti: 39′ Obert (C); 63′ Folorunsho (C); 81′ Felici (C); 82′ Prati (C); 82′ Conceicao (J); 83′ Cambiaso (J); 90+3′ Deiola (C).

Juventus(3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram(69′ Miretti), Locatelli, Kostic(46′ Cambiaso); Conceicao(85′ Cabal), Yildiz(85′ Openda); Vlahovic(30′ David). Allenatore: Spalletti.

Cagliari(3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo(81′ Gaetano), Liteta(52′ Prati), Folorunsho(81′ Kilicsoy), Obert(52′ Idrissi); Esposito(69′ Felici), Borrelli. Allenatore: Pisacane